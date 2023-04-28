Заморозки прогнозируют в Астане и семи областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в пяти областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

29 апреля на севере Северо-Казахстанской области ночью ожидаюся заморозки 1 градус, 30 апреля - 2 мая на большей части области ночью ожидаются заморозки 2-7 градусов.

В Астане 30 апреля - 3 мая ночью - заморозки до 3-5 градусов.

30 апреля - 3 мая в Акмолинской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.

30 апреля - 2 мая на севере Актюбинской области ночью на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

30 апреля - 2 мая на севере Карагандинской области, 3 мая - на большей части области ночью ожидаются заморозки 2-7 градусов.

30 апреля - 2 мая на севере Костанайской области ночью ожидаются заморозки 3 градуса.

30 апреля на севере, западе Павлодарской области, 1-3 мая - на большей части области ночью - заморозки 2-7 градусов.

30 апреля - 3 мая на севере, востоке Улытауской области ночью ожидаются заморозки 3 градуса.





