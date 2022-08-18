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    Заморозки прогнозируют синоптики в столице и еще шести регионах РК

    18 Августа 2022 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются 19 августа в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В городе Нур-Султане 19 августа ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    На севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области на поверхности почвы ночью - заморозки 2 градуса.

    В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

    Ночью в северной половине Карагандинской области ожидантся туман, на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

    Днем на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

    В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

    Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.


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