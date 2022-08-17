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    Заморозки ожидаются 18 августа в трех регионах Казахстана

    17 Августа 2022 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки ожидаются ночью 18 августа в двух регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РПГ «Казгидромет», 18 августа на северо-востоке Акмолинской области ночью ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе области на поверхности почвы ночью - заморозки 1 градус.

    На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на северо-западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

    На западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северный днем на западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.
    #Акмолинская область #Восточно-Казахстанская область #Северо-Казахстанская область #Погода
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