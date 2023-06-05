Замначальника отдела полиции задержали со взяткой в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде задержали заместителя начальника Кировского отдела полиции при получении взятки на сумму 170 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе оперативных мероприятий 3 июня сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности и управления собственной безопасности департамента полиции Карагандинской области был задержан заместитель начальника Кировского отдела полиции. Полицейского подозревают в получении денежных средств в размере 170 тысяч тенге.

«Факт зарегистрирован, начато досудебное расследование. Руководство департамента полиции Карагандинской области совместно с другими правоохранительными органами намерены продолжить работу по выявлению «оборотней в погонах», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.