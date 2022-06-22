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    Замглавы горздрава Алматы уволили после дискредитирующего госслужбу видео

    22 Июня 2022, 21:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали привлекли к дисциплинарной ответственности с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лауру Мырзагали уволили за проступок, дискредитирующий государственную службу.

    «На основании решения Совета по этике города Алматы заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу (с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет) и в настоящее время она уволена», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    В начале апреля в социальных сетях появилось видео, на котором заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали спорит с сотрудницей по поводу премий.

    После этого в управлении общественного здоровья началось служебное расследование. Видео также заинтересовало сотрудников департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Отставки Алматы Здравоохранение
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