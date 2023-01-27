Заместителя начальника «Казпочты» Павлодара подозревают во взятке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Павлодарской области при содействии службы внутренней безопасности АО «Казпочта», по подозрению в совершении коррупционного преступления задержала и взяла под стражу заместителя директора Павлодарского областного филиала АО «Казпочта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в получении от представителя подрядной организации взятки в сумме 2 000 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом.



