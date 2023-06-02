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    Заместителя гендиректора «ОзенМунайГаз» задержали в Мангистау

    2 Июня 2023, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Мангистауской области задержал заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаев Б. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Мамбетсапаев Б. используя должностное положение в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО «ОзенМунайГаз» незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых. В очереди на трудоустройство в компанию находятся 9 тысяч жителей Жанаозена.

    Мамбетсапаеву Б. было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Преступными действиями Мамбетсапаева Б. государству причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство в предприятие.

    «Следствием проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности Мамбетсапаева Б., а также факты хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций.

    Следственные мероприятия продолжаются. В соответствии с требованиями ст.201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не разглашается», - заключили в Агентстве.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Коррупция Мангистауская область Регионы Борьба с коррупцией
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