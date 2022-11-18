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    Замерзающего краснокнижного лебедя спасли в Костанае

    18 Ноября 2022, 14:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе оперативного профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники полиции в Костанае спасли краснокнижного лебедя, которого полицейские обнаружили на территории Центрального сквера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Лебедь был обнаружен в снегу, практически замершим. Его доставили в «Зоопульс», где провели необходимое обследование и оказали помощь», - рассказал сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин.

    Кандидат ветеринарных наук Виктория Машидиева отметила, что птица молодая, которая не смогла улететь. Пока она будет находиться в «Зоопульсе», а после ее отправят в естественную среду обитания.

    Ранее сообщалось, что природоохранная полиция совместно с общественным объединением «Костанай Зоо Пульс» спасли лебедя-шипуна от стаи собак.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Общество Животные Костанай
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