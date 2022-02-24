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    Заменить утильсбор для отечественных производителей на метод зачета хотят в РК

    24 Февраля 2022, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал об алгоритме уплаты утилизационного сбора при импорте автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Алгоритм работы утильсбора был написан таким образом, что его должны платить как импортер, так и отечественный производитель. Но вместо зачета, мы пошли таким путем, чтобы деньги возвращались производителю. Чтобы импортная машина поступила на рынок РК, импортер сначала платит утильсбор, потом получает бумагу о том, что утилизационный сбор уплачен, и только потом машина поступает в обращение», - сказал Марат Карабаев на брифинге в СЦК.

    Он также объяснил механизм уплаты для казахстанских производителей.

    «А в отношении отечественного автомобиля – он платит, потом свои деньги возвращает, только потом получает бумагу об уплате утильсбора. И только потом машина выходит на рынок РК в обращение. Это не является субсидированием, это возврат собственных уплаченных средств, которые еще пару недель, а иногда и несколько месяцев находятся на счетах «Жасыл даму», ранее РОПа. Мы хотим поменять законодательство таким образом, чтобы действовал метод зачета», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Транспорт Налоги Утильсбор
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