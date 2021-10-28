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    Замечание за «отписки» получил районный аким Алматы

    28 Октября 2021, 01:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сделал замечание акиму Наурызбайского района Санжару Тогай за «отписки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время прямого эфира на телеканале «Алматы», житель микрорайона Калкаман-2, Наурызбайского района пожаловался на затопления дворов после дождя: «Мы жильцы микрорайона Калкаман-2, улицы Бегалиева. С улицы Сабденова вся дождевая вода направляется на проезжую часть нашей улицы, и невозможно пройти по тротуарам, когда дождь. Вся вода льется во дворы. Обращался с письмом от имени жильцов, от акимата идут только отписки. Примите меры, пожалуйста?!» - обратился житель.

    Градоначальник поинтересовался у районного акима, почему идут отписки?

    «Я разберусь по поводу отписок. Мы жителям говорили. Улица Бегалиева примыкает к проспекту Абая, где сейчас идет пробивка, и арычные сети мы будем после восстанавливать. Да, действительно сейчас есть подтопления, когда идут дожди. Этот вопрос будет решен», - ответил Санжар Тогай.

    Бакытжан Сагинтаев заявил, что вопрос надо решать по-другому.

    «К концу года мы завершим пробивку Абая, а если есть подтопления, то надо заранее знать. Прогноз погоды показывает, что сегодня будет дождь. Если это проблемный участок, то надо поставить туда соответствующих людей и технику, чтобы не было подтопления, чтобы сразу же эту проблему решать, а не то, чтобы жильцы нам письма писали. Потом в итоге получают отписки. Неправильная организация работы. Чтобы больше не повторялось такого», - добавил Б. Сагинтаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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