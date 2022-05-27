Замакима Тюлькубасского района подозревается в получении взятки в 4 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Тюлькубасского района Туркестанской области подозревается в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района по факту получения через пособника взятки в сумме 4 млн тенге от директора строительной компании за оказания содействие в признании победителем и заключение договора государственных закупок.
Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП города Туркестан. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.