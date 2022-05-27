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    Замакима Тюлькубасского района подозревается в получении взятки в 4 млн тенге

    27 Мая 2022, 18:43

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Тюлькубасского района Туркестанской области подозревается в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района по факту получения через пособника взятки в сумме 4 млн тенге от директора строительной компании за оказания содействие в признании победителем и заключение договора государственных закупок.

    Подозреваемые лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП города Туркестан. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Коррупция Акимат
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