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    Замакима Кызылординской области уволилась из-за родственной связи с акимом города

    25 Мая 2022, 17:21

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Балжан Шаменова по собственному желанию освободила должность заместителя акима Кызылординской области. Об этом она сообщила на пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В марте 2021 года была назначена заместителем акима области. За это время постаралась внести вклад в социально-экономическое развитие региона. Мы боролись с пандемией. В этом направлении провели плодотворную работу», - сказала Балжан Шаменова.

    По словам спикера, были приняты оптимальные решения совместно с профсоюзом по решению трудовых споров. 2021 год также стал годом борьбы с рисками для сферы образования.

    «Как вы знаете, после назначения Нурлыбека Налибаева акимом Кызылординской области мне было поручено руководить экономическими, финансовыми вопросами региона. Однако в апреле сын родного брата Асылбек Шаменов был назначен акимом города. Когда он занимал пост акима Жалагашского района, напрямую взаимодействия не было. Поэтому противозаконных, противоправных действий не отмечалось. Однако в связи с назначением сына родного брата на пост акима Кызылорды, приняла решение освободить пост заместителя акима Кызылординской области. Тем не менее, буду прилагать усилия для развития региона. Каждый государственный служащий с особым трепетом заботится о родной земле и вносит особый вклад в развитие региона», - добавила Б. Шаменова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Кызылординская область Акимат Другие государственные органы Кызылорда
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