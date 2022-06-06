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    Замакима города Экибастуза осужден за взятку

    6 Июня 2022, 18:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 июня 2022 года Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных заместителя руководителя Отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же Отдела К. Тусупбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции.

    Вышеуказанные лица обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство.

    Приговором суда Бауржану Ахметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно.

    «Вопрос ответственности акима города Экибастуза Кантарбаева А.А., как непосредственного руководителя, в соответствии с пунктом вторым статьи 60 Закона «О государственной службе» будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу», - отметили в пресс-службе.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Судебный процесс Борьба с коррупцией Экибастуз
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