Закрыты участки дорог в двух областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 09:00 в двух областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на участках дорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Так, ограничено движение для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения:

в Абайской области – на 2 участках:

«Алматы-Усть-Каменогорск», км 971-1013, участок село Калбатау - граница Восточно-Казахстанской области;

«Усть-Каменогорск-Семей», км 03-198, участок граница Восточно-Казахстанской области– город Семей

в Восточно-Казахстанской области– на 2 участках:

«Алматы-Усть-Каменогорск», км 1013-1068, участок граница Абайской области - поворот на поселок Касыма Кайсенова,

«Усть-Каменогорск-Семей», км 10-103, участок село Герасимовка - граница Абайской области.



