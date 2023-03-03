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    Закрыты участки дорог в двух областях Казахстана

    3 Марта 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 09:00 в двух областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на участках дорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    Так, ограничено движение для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения:

    в Абайской области – на 2 участках:

    «Алматы-Усть-Каменогорск», км 971-1013, участок село Калбатау - граница Восточно-Казахстанской области;

    «Усть-Каменогорск-Семей», км 03-198, участок граница Восточно-Казахстанской области– город Семей

    в Восточно-Казахстанской области– на 2 участках:

    «Алматы-Усть-Каменогорск», км 1013-1068, участок граница Абайской области - поворот на поселок Касыма Кайсенова,

    «Усть-Каменогорск-Семей», км 10-103, участок село Герасимовка - граница Абайской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Безопасность Дороги Погода Абайская область
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