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    Закрытие McDonald’s в Казахстане прокомментировал глава Минторговли

    29 Ноября 2022, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал закрытие McDonald’s в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всю информацию я вам сказать не могу. Потому что ту информацию, которую я получил еще с головным офисом не согласовано, но большая часть продукции – около 1 тыс. наименований различной продукции импортировалась. Естественно, кое-что у нас выпускалось: булочки «Байсеке-Агро» выпускал. Поэтому сейчас идет процесс перестройки. Пока мы сказали руководству, какая помощь требуется от Министерства торговли, и я дал Комитету по техрегулированию посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, побыстрее сделать. Работа в этом направлении идет», - прокомментировал Серик Жумангарин журналистам после заседания Правительства.

    Также у него спросили, может ли приостановка работы ресторана быть связана с арестом бизнесмена Кайрата Боранбаева.

    «Он же акционер. Я думаю, такого существенного это не оказывает», - заявил министр торговли.

    17 ноября стало известно, что McDonald’s в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов.

    Компания имела 24 ресторана McDonald’s в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда и обеспечивала работой около 2 тыс. человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Минторговли
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