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    Закрепляющий права народа Казахстана на землю и недра закон принял Сенат

    3 Ноября 2022, 18:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената депутаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», закрепляющий права народа на землю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, цель законопроекта – совершенствование избирательной системы, развитие нормативного правового регулирования законотворческих процессов, усиление системы сдержек и противовесов между государственными ветвями власти, корреляция положений отраслевых законов с новеллами Конституции.

    Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 15 кодексов, 46 законов.

    Основными задачами законопроекта являются:

    - упразднение отдельных полномочий Президента страны в отношении местных исполнительных органов;

    - законодательное закрепление права собственности народа Казахстана на землю;

    - расширение конкурентных возможностей развития деятельности политических партий;

    - укрепление правозащитных механизмов и усиление независимости;

    - модернизация выборного процесса;

    - трансформация полномочий Правительства в законотворческих процедурах.

    Ожидаемые результаты реализации законопроекта:

    - динамичное развитие демократических институтов государства;

    - формирование эффективных механизмов функционирования правового государства;

    - повышение уровня доверия населения к государственным органам и политическим формированиям.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Земельный вопрос (законопроекты) Новый Казахстан
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