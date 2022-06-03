Закрепляемые в Конституции РК нормы определяют основы экономической системы страны - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Конституции закрепляются основные принципы, которые определяют фундаментальные, базовые основы экономической системы страны, находящие затем более детальную регламентацию в отраслевом законодательстве. Об этом заявила член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК, доктор юридических наук Сара Идрышева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отмечает, что в Послании Президента от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» сказано, что «следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации».

Тем самым, Главой государства поставлена задача о проведении не только политической, но и экономической реформы.

«По сложившейся за три с лишним десятилетия практике экономические реформы означали переход на так называемые «рыночные отношения». Основным институтом экономической системы государства стал рынок, а его главными постулатами - свободное предпринимательство и свободная конкуренция. В этих условиях практически единственным способом правового регулирования экономических отношений является закрепление единых подходов, основных начал построения новых экономических отношений в Основном законе государства, что логически создает условия для дальнейшего системного и поступательного движения в сфере регулирования рыночных отношений», - поясняет Сара Идрышева.

Говоря о конституционных основах экономических отношений в РК, как отметила ученый, следует иметь в виду роль и место Конституции в системе актов, закрепляющих основы экономической системы правового государства. В Конституции закрепляются нормы-принципы, которые определяют фундаментальные, базовые основы экономической системы страны, находящие затем более детальную регламентацию в отраслевом законодательстве.

«Формально-юридический анализ содержания Конституции Республики Казахстан 1995 года показывает, что, хотя в ее содержании отсутствует буквальное упоминание об экономических отношениях, множество норм имеет прямое отношение к основополагающим аспектам правового регулирования экономики нашего государства», - считает Сара Идрышева.

В контексте рассматриваемой темы, по ее словам, ключевое значение имеют нормы пункта 4 ст. 26 Конституции, закрепившие принцип свободы предпринимательства: «Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности». Дальнейшая реализация конституционного принципа свободы предпринимательской деятельности нашла закрепление в Гражданском кодексе РК, законах о развитии предпринимательства, а ныне – в Предпринимательском кодексе РК и др.

«Одним из необходимых условий развития цивилизованных рыночных отношений является недопущение захвата рынка организациями-монополистами и недобросовестными конкурентами. Поэтому неразрывной составляющей рассматриваемого выше принципа является сопутствующее ему конституционное ограничение: «Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается», - подчеркивает доктор юридических наук.

Эксперт добавила, что в Послании 2022 года также отмечено, что важно «обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии в экономике».

Вместе с тем, реализация принципа свободы предпринимательства в условиях рыночных отношений ограничивается не только в сфере монополизма и недобросовестной конкуренции. Как указано в ст.1 Конституции, высшими ценностями в Казахстане как в демократическом, правовом и социальном государстве являются человек, его жизнь, права и свободы. Именно права и свободы человека в соответствии с Конституцией определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.

«Это означает, что содержание законодательных и подзаконных актов, регулирующих рыночные отношения, не должно нарушать права и свободы человека», - отмечает Сара Идрышева.

В качестве одного из основополагающих принципов деятельности Республики в Конституции определено «экономическое развитие на благо всего народа» (п.2 ст.1). Данный конституционный принцип раскрывает суть социального государства, каковым конституирует себя Казахстан. Тем самым, целью введения рыночных механизмов экономического развития является «благо всего народа», всеобщее благосостояние. Реализации данного положения служат нормы ст. 20 и Главы 6 Предпринимательского кодекса: «Государством гарантируется и поощряется внедрение субъектами предпринимательства в своей деятельности социальной ответственности».

Однако презумпция социальной роли рыночной экономики и социальной роли бизнеса у нас находится еще на низком уровне, об этом было вновь заявлено Главой государства на встрече с представителями отечественного бизнеса 21 января 2022 г. В этой связи в качестве основных принципов новой экономической политики Главой государства названы не только социальная ответственность предпринимателей, но и честная конкуренция, налоговая честность бизнеса. 19 мая текущего года Президент Казахстана на встрече с представителями бизнеса призвал их к активному участию в разработке Новой экономической политики, которая будет представлять «доктринальный документ», включающий в себя основные компоненты всех экономических политик - налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и т. д.

Исключительно важным для нашей страны было конституционное закрепление возможности передачи земельных участков в частную собственность (п.3 ст.26). Исторически у кочевых народов право на землю отождествлялось с имущественными правами не только на определенный, ограниченный в пространстве земельный участок, а с возможностью населения в зависимости от времени года владеть и пользоваться различными, немалыми по территории земельными угодьями, свободно кочевать по ним с целью обеспечения скота, следовательно, и самого населения, надлежащим пропитанием. Отсюда, право народа на землю и сама земля кочевников, включая иные природные ресурсы, признавались священными.

«В этой связи представляются отвечающими чаяниям народа предложения о внесении изменений в ст.26 Конституции о принадлежности не только земли, но и иных природных ресурсов народу Казахстана. Вместе с тем, в ст.6 Конституции закреплено основное начало о том, что собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу. Данный принцип предусматривает, что право собственности, хотя и относится к абсолютным правам, в то же время не является безграничным правом. Имущество, принадлежащее лицу на праве собственности, не должно использоваться во вред иным лицам и всему обществу. В качестве обязываний, налагаемых на обладателей права собственности и иных вещных прав, закреплены нормы о запрете собственникам причинения вреда иным участникам гражданского оборота, окружающей среде, о возложении на них бремени содержания своего имущества и др.», - аргументирует ученый.

Законом от 3 января 2022 года в пункт 3 ст.92 Земельного кодекса внесены изменения о сокращении срока принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до одного года.

«В апреле текущего года Президент РК вновь указал на необходимость усилить контроль за процессами рационального землепользования и возврата неиспользуемых земель. Следует отметить также, что само государство является не только органом политической власти, но и участником рыночных экономических отношений в качестве собственника и обладателя иных вещных прав. Государство владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом на принципах равенства с иными субъектами хозяйствования», - добавила Сара Идрышева.

Как отмечает доктор юридических наук, в качестве одной из форм управления своим имуществом государство создает коммерческие юридические лица в виде государственных предприятий, национальных компаний, национальных холдингов, передавая им права владения и пользования государственным имуществом. Вместе с тем, Президент Республики Казахстан уже в текущем году неоднократно критиковал деятельность нацкомпаний и ФНП «Самрук-Казына», который «стал громоздкой структурой с непрозрачной системой».

В этой связи государством предусмотрены меры по сокращению квазигосударственного сектора, повышению его эффективности, прозрачности и подотчетности. В проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК предусмотрены нормы о запрете близким родственникам Президента занимать не только политические должности, но и должности руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Значительную долю участников рыночных отношений с участием государства составляют не просто хозяйственные общества и товарищества, а их объединения, именуемые в международном экономическом обороте общим термином «группа компаний» - нацкомпании и нацхолдинги, национальные управляющие холдинги, СПК, квазигосударственные предприятия. Деятельность таких компаний представляет публичный интерес, по этой причине она должна осуществляться с высоким уровнем обеспечения прозрачности и полного соответствия принципам корпоративного управления ОЭСР, о чем говорилось и Президентом Республики Казахстан.

Регулирующее воздействие на рыночные отношения государство оказывает посредством таких экономических инструментов, как бюджетная и налоговая политика, предоставление кредитов, создание и поддержка конкурентной среды, поддержание необходимой доли участия государства в экономике и т.д. Как констатировано в новой Концепции развития государственного управления, ныне процессы стратегического и бюджетного планирования ввиду разрозненности не в полной мере позволяют обеспечить достижение задач долгосрочного устойчивого развития страны.

Рыночный характер экономики Казахстана нашел отражение также и в нормах-принципах о праве на труд. Статьей 24 регламентировано, что каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, принудительный труд запрещен. Норму ст.24 в части оснований привлечения граждан к такому труду ныне предлагается изменить, поскольку к принудительному труду можно привлечь не только на основании приговора по уголовному делу, но и на основании судебного акта о признании виновным в совершении административного правонарушения.

Анализ конституционных основ рыночных отношений требует также отражения роли органов государства в регулировании таких отношений. Президент Казахстана определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, в том числе экономической и социальной политики (ст. 40). Конституцией определено, что векторы экономической и неразрывно связанной с ней социальной политики в рыночных условиях определяет Правительство Республики Казахстан (ст.66).

Новеллой, вытекающей из Послания Президента 2022 года, является исключение из Конституции права Главы государства отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения, снимать с должности районных и сельских акимов (статьи 87 и 88). Усиливается статус Счетного комитета, в том числе и его название – Высшая аудиторская палата.

«Учитывая низкий уровень социальной ответственности отечественных предпринимателей, отсутствие в течение длительного времени уполномоченного государственного органа по защите потребителей, пока еще недостаточно четкий статус института уполномоченного по правам человека, защита прав человека в нашем государстве требует особого внимания. Данный вопрос в Казахстане особо актуален, особенно обострились проблемы населения в период переживаемой ныне пандемии и инфляционных процессов. В этой связи как никогда актуальным видится предложение Президента Республики о повышении роли Уполномоченного по правам человека путем закрепления соответствующих норм в Конституции», - считает Сара Идрышева.

Ученый также отмечает, что совершенствование вопросов организации и эффективного управления экономикой в рыночных условиях возможно также путем внесения изменений и дополнений в конституционные законы, в первую очередь – «О Парламенте» и «О Правительстве». В частности, в Конституцию предложено включить нормы о заслушивании отчетов Высшей аудиторской палаты на заседании Мажилиса два раза в год.

Достоинством Конституции РК является закрепление принципа разделения властей, дополненного и уточненного во исполнение Послания 2022 года. Вместе с тем, одной из проблем казахстанского общества является слияние бизнеса и власти, о чем Президентом РК было сказано на встрече с представителями бизнеса в мае этого года, поэтому вопросы разделения экономической и политической власти должны быть предметом дальнейших правовых, экономических, социологических исследований.

Таким образом, резервы основных конституционных норм для дальнейшего эффективного регулирования экономических отношений являются неисчерпаемыми, позволяют и далее совершенствовать развитие экономики на благо народа.

«Одной из неотложных мер для достижения названной цели представляется принятие на референдуме представленного на обсуждение народа проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», - резюмировала Сара Идрышева.

Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны состоится 5 июня.