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    Законопроект по вопросам выплаты детям из Нацфонда принял в работу Мажилис

    24 Мая 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный законопроект разработан с целью запуска с 1 января 2024 года проекта Главы государства «Национальный фонд – детям». 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда накапливается на специальных накопительных счетах детей. Основная цель законопроекта - поддержка молодого поколения в рамках возможности улучшения жилищных условий или получения образования за счет сбережений при достижении гражданами Республики Казахстан совершеннолетия. Комитет по финансам и бюджету Мажилиса готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение», - сказал депутат Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса.

    Кроме того, по его словам, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.

    «Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе. Таким образом, будет выстроен четкий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Дети Нацфонд
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