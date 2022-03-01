Законопроект по вопросам реформирования жилищной политики рассмотрит в ближайшее время Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов выступил на XXII съезде партии «Аманат» (ранее Nur Otan), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На внеочередном съезде партии перед фракцией был поставлен ряд конкретных задач, и мы приступили к реализации этих задач. Во-первых. На заседании Мажилиса 11 января Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что фракция по законодательному обеспечению новой повестки развития страны начала координировать свою работу с правительством», - сказал Ерлан Кошанов.

В этой связи, по его словам, все законопроекты, вносимые в соответствии с поручениями Президента, будут рассматриваться в приоритетном порядке и оперативно.

«Парламент - это важное общественно-политическое пространство, в котором должны быть озвучены и освещены проблемы нашей страны, надежды и желания наших соотечественников. Именно здесь должны быть справедливые и конструктивные дискуссии и прения», - подчеркнул Спикер Мажилиса.

В этой связи, отметил Е. Кошанов, пересмотрена деятельность рабочих групп, в том числе процесс прохождения законопроектов.

«Наиболее чувствительные проекты законов или отдельные нормы будут предварительно обсуждаться в регионах, с привлечением широкого круга общественности. К примеру, в ближайшее время мы проведем общественное обсуждение проекта закона по вопросам реформирования жилищной политики, в котором затрагиваются некоторые вопросы социально уязвимых слоев населения», - заключил Е. Кошанов.