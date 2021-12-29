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    Законопроект по вопросам использования пастбищ обсуждают сенаторы

    29 Декабря 2021, 21:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели встречу с руководством Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Ключевым вопросом повестки дня стал ход разработки проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ». Этот законопроект, инициированный депутатами Сената Парламента страны, направлен на совершенствование законодательства в сфере управления и использования пастбищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    В ходе многочисленных поездок сенаторов по регионам и встреч с населением неоднократно поднимались проблемы отсутствия в ряде населенных пунктов доступа сельчан к пастбищам, вопросы деградации имеющихся земель и предельной концентрации поголовья животных на используемой территории. Инициированные сенаторами изменения – направлены в том числе на урегулирование этих вопросов.

    Проблему признают и в Министерстве сельского хозяйства страны. По статистике ведомства для выпаса 6,2 млн. условных голов сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, требуется 50 млн га пастбищ, то есть расчётная нехватка пастбищ составляет 29 млн га.

    Участники встречи также обсудили перспективы применения опыта стран Средней Азии по вопросам управления и использования пастбищ. К примеру, законопроектом предусматривается пересмотр институциональных основ управления пастбищами, в частности, передача компетенции по решению вопросов использования пастбищ от местных исполнительных органов районов в органы местного самоуправления сёл, сельских округов и городов районного значения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство
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