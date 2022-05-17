Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Законопроект по недопущению ввоза в РК ядерных отходов рассматривают в Сенате

    17 Мая 2022, 20:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты комитета Сената по финансам и бюджету провели расширенное заседание, где обсудили законопроект, касающийся совместного предотвращения и незаконного перемещения ядерных материалов между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Документ предусматривает недопущение ввоза на территорию Казахстана и Китая ядерных, радиоактивных материалов, отходов и опасных предметов.

    По словам сенатора Сергея Карплюка, законопроект позволит расширить сотрудничество с Китаем в области таможенного контроля, внедрения современных технологий, а также проведения совместных учений и обучающих семинаров.

    «Также Соглашение обязует выполнять международные обязательства в области обеспечения радиационной безопасности, в частности по проведению радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе. Кроме того, ратификация данного документа будет способствовать более конкретному и эффективному правовому регулированию вопросов, касающихся процедуры предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов», - озвучил в ходе заседания сенатор Сергей Карплюк.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат Безопасность Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам