Законопроект по недопущению ввоза в РК ядерных отходов рассматривают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты комитета Сената по финансам и бюджету провели расширенное заседание, где обсудили законопроект, касающийся совместного предотвращения и незаконного перемещения ядерных материалов между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Документ предусматривает недопущение ввоза на территорию Казахстана и Китая ядерных, радиоактивных материалов, отходов и опасных предметов.

По словам сенатора Сергея Карплюка, законопроект позволит расширить сотрудничество с Китаем в области таможенного контроля, внедрения современных технологий, а также проведения совместных учений и обучающих семинаров.

«Также Соглашение обязует выполнять международные обязательства в области обеспечения радиационной безопасности, в частности по проведению радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе. Кроме того, ратификация данного документа будет способствовать более конкретному и эффективному правовому регулированию вопросов, касающихся процедуры предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов», - озвучил в ходе заседания сенатор Сергей Карплюк.