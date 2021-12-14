Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Законопроект «Об Уполномоченном по правам человека» обсудили в Сенате

    14 Декабря 2021, 21:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели расширенное заседание, на котором обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Согласно предлагаемым изменениям, прокурор сможет самостоятельно составлять обвинительный акт, тем самым, это повысит персональную ответственность, а также поспособствует снижению нагрузки на органы досудебного расследования.

    Кроме того, сенаторы обсудили проект Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» и 3 сопутствующих законопроекта, которые приведут в соответствие действующие законодательные нормы. Документ был инициирован депутатами Парламента страны в рамках реализации поручений Главы государства, озвученных на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва.

    Законопроекты направлены на совершенствование деятельности Омбудсмена. Для этого определяется его статус, цели, задачи и принципы, порядок избрания на должность и другое. Вносятся изменения и дополнения в девять законодательных актов, в том числе шесть Кодексов и три Закона.

    По итогам заседания законопроекты было решено направить на рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Суды Права человека Генпрокуратура Сенат МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Захват заложников в Астане: глава МВД рассказал о проведенной операции
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков