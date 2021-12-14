Законопроект «Об Уполномоченном по правам человека» обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели расширенное заседание, на котором обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Согласно предлагаемым изменениям, прокурор сможет самостоятельно составлять обвинительный акт, тем самым, это повысит персональную ответственность, а также поспособствует снижению нагрузки на органы досудебного расследования.

Кроме того, сенаторы обсудили проект Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» и 3 сопутствующих законопроекта, которые приведут в соответствие действующие законодательные нормы. Документ был инициирован депутатами Парламента страны в рамках реализации поручений Главы государства, озвученных на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Законопроекты направлены на совершенствование деятельности Омбудсмена. Для этого определяется его статус, цели, задачи и принципы, порядок избрания на должность и другое. Вносятся изменения и дополнения в девять законодательных актов, в том числе шесть Кодексов и три Закона.

По итогам заседания законопроекты было решено направить на рассмотрение Палаты.