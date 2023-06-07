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    Законопроект об онлайн-рекламе одобрили в Мажилисе

    7 Июня 2023, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данный законопроект направлен на правовое урегулирование деятельности онлайн-платформ, а также функционирования онлайн-рекламы.

    Законопроектом вводятся понятия: «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер (блогер)» - это пользователь онлайн-платформы, занимающейся предпринимательской деятельностью посредством онлайн-платформ, а также устанавливаются их права и обязанности.

    Кроме того, законопроектом вводится запрет на распространение, размещение ложной информации на онлайн-платформах, а также предусматривается обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ. Это позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент, а также модерацию контента на казахском языке.

    Вводится обязательство для собственников онлайн-платформ по сотрудничеству с государственными органами по борьбе с недостоверной информацией и укрывательством от налогов.

    Для этого устанавливается требование по установлению программы для определения количества пользователей данным ресурсом в Интернете и назначению своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом.

    В случае выявления на онлайн-платформах противоправного контента будет законному представителю онлайн-платформы направляться уведомление о необходимости его удаления. Если же это требование будет не выполнено, тогда уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы.

    Также устанавливаются обязательства для пользователей онлайн-платформ по маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, а также обязательному ведению своей деятельности в соответствии с предпринимательским законодательством.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Интернет Мажилис Общество
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