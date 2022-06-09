Законопроект о новых льготах для лиц с инвалидностью принял Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект инициирован депутатами Парламента РК и направлен на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.

Целями законопроекта является комплексное совершенствование национального законодательства в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, реализация ратифицированной Казахстаном Конвенции о правах инвалидов в части исключения дискриминационной терминологии, восполнение законодательного пробела и приведение в соответствие норм, регулирующих вопросы качества жизни лиц с инвалидностью.

Как пояснила депутат Сената Акмарал Альназарова, услуги частных нотариусов теперь для людей с инвалидностью III группы будут бесплатными, так же, как и сейчас для I и II групп. Автобусные парки будут обязывать закупать определённое количество автобусов с пандусами для колясочников, а проводить экспертизу по установлению инвалидности можно будет заочно.

«Одной из наиболее ожидаемых новелл закона является возмещение 70% затрат на пребывание в санатории одного из законных представителей ребенка, в случае если он сопровождает ребенка с инвалидностью. Это важно для того, чтобы значительно уменьшить количество случаев, когда ребенок с инвалидностью не мог воспользоваться бесплатной путевкой в санаторий из-за того, что у сопровождающих не было денег на поездку вместе с ним», - сказала Акмарал Алназарова на пленарном заседании Сената.

Принятый законопроект прокомментировал и спикер Сената Маулен Ашимбаев.

«Данный закон призван решить ряд вопросов в области защиты и поддержки людей с инвалидностью. Также предусматривается дальнейшее совершенствование механизмов реализации социальной политики в данном направлении. Не остались без внимания вопросы формирования безбарьерной среды. Надеемся, что в дальнейшем данный Закон будет способствовать более эффективному обеспечению прав людей с инвалидностью. А сенаторы будут постоянно держать эти вопросы на контроле и продолжать соответствующую законодательную работу», - сказал Маулен Ашимбаев.

Всего законом предусмотрены изменения и дополнения в 11 Кодексов и 65 Законов РК.