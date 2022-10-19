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    Законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда одобрил Мажилис

    19 Октября 2022, 10:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на рассмотрение вносится проект Закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы». Проект Закона разработан с учетом новых требований Бюджетного кодекса. Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Так, законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 долларов США за баррель в 2023 году, 42,2 – 40,3 долларов США за баррель в 2024-2025 годах», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса.

    С учетом этого, по его словам, размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге, с дальнейшим сокращением до 2,0 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.

    «Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов США, с дальнейшим ростом до 78,8 – 93,2 млрд долларов США в 2024 – 2025 годах. По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда», - отметил министр.

    Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета в планируемом трехлетнем периоде и реализовать стабилизационную функцию Нацфонда.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Экономика Миннацэкономики
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