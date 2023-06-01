Законодатели США утвердили сделку по потолку госдолга

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Палата представителей Конгресса США одобрила сделку, позволяющую приостановить действие потолка госдолга в стране до 2025 года. Тем самым, кажется, что крупнейшей экономике мира все же удастся предотвратить дефолт по своим долгам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Сенат США должен проголосовать за законопроект в конце этой недели, прежде чем президент Джо Байден подпишет его.

Законодатели стремятся избежать дефолта США по своему долгу в размере 31,4 трлн долларов.

В среду вечером 165 демократов присоединились к 149 республиканцам в одобрении 99-страничного законопроекта о повышении потолка долга простым большинством голосов.

Поскольку республиканцы контролируют нижнюю палату Конгресса, а Демократическая партия — верхнюю палату и Белый дом, сделка казалась труднодостижимой в течение нескольких недель, пока президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не достигли двухпартийного компромисса на выходных.

Кевин Маккарти смог подтолкнуть Джо Байдена и демократов к переговорам, приняв законопроект, повышающий лимит госдолга, но включающий длинный список приоритетов, имеющих консервативный характер.

Соглашение приостанавливает действие потолка долга до 1 января 2025 года.

Закон позволит сэкономить 1,5 трлн долларов в течение 10 лет, заявило во вторник Бюджетное управление Конгресса.

Стоит отметить, что обе партии в Сенате работают над тем, чтобы законопроект попал на стол президента Байдена для его подписи в эти выходные, до того, как может произойти дефолт.

В последний раз США были так близки к превышению потолка своего долга в 2011 году, когда кредитное агентство Standard & Poor's понизило рейтинг страны.



