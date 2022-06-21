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    Законодательно закрепить определение креативных индустрий намерены в РК

    21 Июня 2022, 16:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также планируется определить методологические подходы к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях правового регулирования креативных индустрий предлагается законодательно закрепить определение креативных индустрий, установление основных принципов, подходов и критериев регулирования деятельности данных субъектов, формирования методологических подходов к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий», - сказал вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в Мажилисе.

    Вице-министр также отметил, что по предложению Агентства РК по делам государственной службы (АДГС РК) в законопроекте отражен ряд поправок по:

    · прямому назначению на вакантную должность;

    · согласованию с АДГС квалификационных требований к должностям корпуса «Б»;

    · определению этапов и порядка отбора на государственную службу на уровне акта Президента;

    · внедрению ежеквартальной/ежемесячной оценки эффективности деятельности служащих.

    «В целях минимизации барьеров для привлечения инвестиций предлагается исключить требование по соответствию инвестпроекта перечню приоритетных видов деятельности. Будут также разработаны правила заключения соглашений об инвестициях с установлением ответных обязательств со стороны инвестора, уточнены меры поддержки со стороны государства», - добавил Абзал Абдикаримов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Миннацэкономики Креативная индустрия
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