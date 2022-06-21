Законодательно закрепить определение креативных индустрий намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также планируется определить методологические подходы к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях правового регулирования креативных индустрий предлагается законодательно закрепить определение креативных индустрий, установление основных принципов, подходов и критериев регулирования деятельности данных субъектов, формирования методологических подходов к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий», - сказал вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в Мажилисе.

Вице-министр также отметил, что по предложению Агентства РК по делам государственной службы (АДГС РК) в законопроекте отражен ряд поправок по:

· прямому назначению на вакантную должность;

· согласованию с АДГС квалификационных требований к должностям корпуса «Б»;

· определению этапов и порядка отбора на государственную службу на уровне акта Президента;

· внедрению ежеквартальной/ежемесячной оценки эффективности деятельности служащих.

«В целях минимизации барьеров для привлечения инвестиций предлагается исключить требование по соответствию инвестпроекта перечню приоритетных видов деятельности. Будут также разработаны правила заключения соглашений об инвестициях с установлением ответных обязательств со стороны инвестора, уточнены меры поддержки со стороны государства», - добавил Абзал Абдикаримов.