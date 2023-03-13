Законодательно определить статус ветеринарного врача планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определить законодательно статус ветеринарного врача намерены в Казахстане. Об этом сообщил председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Аскар Жакупбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, на сегодняшний день, ветеринарный врач, согласно постановлению 11-93, не имеет статуса, который определен законом. И в сетке, которая установлена государством, он находится в «прочих». Первое – будет установлен статус ветеринарного врача. У педагогов есть, у медиков есть, и у ветеринаров будет статус. Будут установлены пособия на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов. Когда он выходит в отпуск, он будет получать два должностных оклада», – сказал А.Жакупбаев, рассказывая о законопроекте, разрабатываемом в Министерстве.

По его словам, законодательное определение статуса ветеринарного врача также предусматривает введение доплаты за степень кандидата и доктора ветеринарных наук для специалистов, работающих на коммунальных государственных предприятиях. Кроме того, предусмотрено обеспечение ветеринарных работников специальной рабочей одеждой, необходимым оборудованием и средствами. Оплата труда ветеринарных врачей будет дифференцирована по трем категориям. Первая, базовая категория – 250 тысяч тенге, далее оплата будет повышаться.