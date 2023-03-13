Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Законодательно определить статус ветеринарного врача планируют в Казахстане

    13 Марта 2023, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определить законодательно статус ветеринарного врача намерены в Казахстане. Об этом сообщил председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Аскар Жакупбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, на сегодняшний день, ветеринарный врач, согласно постановлению 11-93, не имеет статуса, который определен законом. И в сетке, которая установлена государством, он находится в «прочих». Первое – будет установлен статус ветеринарного врача. У педагогов есть, у медиков есть, и у ветеринаров будет статус. Будут установлены пособия на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов. Когда он выходит в отпуск, он будет получать два должностных оклада», – сказал А.Жакупбаев, рассказывая о законопроекте, разрабатываемом в Министерстве.

    По его словам, законодательное определение статуса ветеринарного врача также предусматривает введение доплаты за степень кандидата и доктора ветеринарных наук для специалистов, работающих на коммунальных государственных предприятиях. Кроме того, предусмотрено обеспечение ветеринарных работников специальной рабочей одеждой, необходимым оборудованием и средствами. Оплата труда ветеринарных врачей будет дифференцирована по трем категориям. Первая, базовая категория – 250 тысяч тенге, далее оплата будет повышаться.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей