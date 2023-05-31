Закон об общественном контроле позволит казахстанцам проверять ход реализации госбюджета - Ерлан Сайыров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь население будет иметь право непосредственно контролировать и проверять ход реализации государственного бюджета. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Сайыров в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Конституции, граждане регулируют свои права по государственному управлению через Президента и депутатов. Теперь по закону «Об общественном контроле» граждане смогут напрямую вмешиваться в дела государства. Это демократический механизм. Например, много проблем в сфере внутреннего бюджета, деятельности государственных и квазигосударственных органов, особенно это касается бюджетов областей и районов. То есть, как формируется бюджет, кто его контролирует. В этой связи активные граждане смогут проявить инициативу и проверить ход исполнения бюджета района с участием государственных и компетентных органов», - сказал Ерлан Сайыров в ходе интервью.

Как пояснил народный избранник, помимо активного участия в государственных делах, граждане могут высказать идеи, предложения по решению той или иной проблемы.

«Народ должен знать результаты и качество работы за счет государственного бюджета», - подчеркнул депутат.



