Закон «О теплоэнергетике» планируют принять в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году будет принят Закон «О теплоэнергетике», который направлен на решение проблем теплоснабжения регионов. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он позволит осуществлять долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами. Планируется усилить роль Комитета атомного и энергетического надзора в сфере контроля за обеспечением качественных ремонтных кампаний и исполнением инвестиционных программ. Будет введена в эксплуатацию цифровая платформа энергетики, которая позволит управлять рисками и отслеживать техническое состояние станций», - сказал Болат Акчулаков.

Все озвученные меры, по словам министра, позволят придать импульс для развития сферы электро- и теплоэнергетики.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года выработка электроэнергии составила 112,8 млрд. кВтч.



