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    Закон надо соблюдать – министр обороны о призыве в армию студентов

    20 Июня 2022, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал случаи вручения повестки молодежи, поступившей в вузы и имеющей маленьких детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, кто отменял Конституцию? Священный долг каждого гражданина - выполнять задачу по защите и обороне государства. Любой гражданин с 18 лет обязан выполнить воинский долг, но есть исключения. Случаи отсрочки определяются воинским комиссариатом. У нас очень много случаев, когда наша молодежь прячется, убегает. Извините, но закон надо соблюдать», - сказал Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов перед началом совместного заседания.

    По его словам, при наличии справки о том, что юноша поступил в вуз, он попадает под отсрочку.

    «Если молодой человек получил повестку, значит, своевременно не сдал документ в орган местного военного управления. Вот и все», - заверил министр.

    «Если у вас есть право на отсрочку, будьте добры, дайте документ, что у вас родился ребенок. Соответственно, вы попадаете под отсрочку. Если вы поступили в вуз и вам положена отсрочка, пожалуйста. Только своевременно подайте документы в орган местного военного управления. Никаких повесток не будет. А мы же начинаем прятаться в кустах. Зачем?», - отметил глава ведомства.

    «Я не исключаю факты нарушений. По каждому случаю будем разбираться. Очень много идет обращений, когда молодые люди действительно поступили в вуз, сдали ЕНТ и их уже зачислили, но они документ не сдали. Потом они обращаются к нам на сайт и говорят о своей ситуации. Справочку сдайте, и мы предоставим право отсрочки», - заключил Р. Жаксылыков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Общество Молодежь Минобороны РК Вооруженные силы
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