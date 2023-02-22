Закладчика «синтетики» задержали полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 20-летнего мужчину, занимающегося закладками наркотических средств на территории города Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе личного обыска в барсетке задержанного обнаружено 15 расфасованных свертков с синтетическими наркотиками, предназначенными для дальнейшего сбыта в областном центре. «Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Тараза. По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полицииобласти Алим Бажикбаев.

Фото: polisia.kz