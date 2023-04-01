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    Заехал и припарковался на набережной Иртыша: нарушителя ПДД наказали в Павлодаре

    1 Апреля 2023, 15:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель, заехавший на Набережную в Павлодаре, наказан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жительница города Павлодара, прогуливаясь по Набережной, заметила автомашину, которая заехала на нижний ярус. Горожанка зафиксировала нарушение на мобильный телефон и направила видео через мобильное приложение «Police 102», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

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    Публикация от Организация (@dp_pavlodar)

    Водитель автомобиля «Тойота Гриз» проигнорировал дорожный знак «Движение запрещено», отметили​ в ДП. В отношении водителя составлен административный материал, наложен штраф в размере 3 МРП - 9 189 тенге.

    «С начала года в Павлодарской области 1964 водителя привлечены к ответственности за не соблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», - сообщил командир батальона патрульной полиции УП города Павлодара Айдар Сламбеков.

    Видео ДП Павлодарской области

    Автор:

    Антон Гагарин

    Видео Павлодар
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