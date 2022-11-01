Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Задержку зарплат бюджетников в Улытауской области прокомментировали в Миннацэкономики

    1 Ноября 2022, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал задержку зарплат работников бюджетной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах заседания Правительства журналисты спросили, почему в Улытауской области работники бюджетной сферы не могут получить зарплату.

    «Я думаю, что там технический вопрос, связанный с бюджетными процедурами. Деньги же выделены. Сейчас все это оформится и думаю, что будет поступление. Со стороны Правительства все отработано», - ответил Алибек Куантыров журналистам.

    Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики представило проект Комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы. Как пояснили в ведомстве, реализация Комплексного плана позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения.

    Позже проект документа одобрили на заседании Правительства.


    Фото: primeminister.kz


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Регионы Миннацэкономики Улытауская область
    Новости по теме
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров