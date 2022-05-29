Задержку рейса Алматы - Хургада объяснили в авиакомпании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вылет рейса Алматы - Хургада был задержан. В авиакомпании сообщили, что при проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео , где возмущенные пассажиры требуют компенсацию за длительную задержку.

«По состоянию на 17:30. Рейс DV 3419 авиакомпании SCAT Алматы - Хургада, с 08:15 утра задержка. Люди контроль прошли более 10 часов назад. Компенсацию за сгоревший день в отеле никто не дает, руководство никакой информации не дает... Говорят неисправен самолет. Каждые два часа переносят вылет. 187 человек на борту с детьми», - говорится в посте .

В пресс-службе авиакомпании SCAT отметили, что при проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. Во время ожидания пассажирам, находящимся в аэропорту, было предоставлено все необходимое, включая напитки и горячее питание.

«В настоящий момент рейс готовится к вылету, начинается процедура посадки пассажиров. По вопросам компенсаций необходимо обратиться в турагентство, в котором приобретался туристический пакет», - ответили в авиакомпании.