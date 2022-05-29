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    Задержку рейса Алматы - Хургада объяснили в авиакомпании

    29 Мая 2022, 18:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вылет рейса Алматы - Хургада был задержан. В авиакомпании сообщили, что при проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети появилось видео , где возмущенные пассажиры требуют компенсацию за длительную задержку.

    «По состоянию на 17:30. Рейс DV 3419 авиакомпании SCAT Алматы - Хургада, с 08:15 утра задержка. Люди контроль прошли более 10 часов назад. Компенсацию за сгоревший день в отеле никто не дает, руководство никакой информации не дает... Говорят неисправен самолет. Каждые два часа переносят вылет. 187 человек на борту с детьми», - говорится в посте .

    В пресс-службе авиакомпании SCAT отметили, что при проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. Во время ожидания пассажирам, находящимся в аэропорту, было предоставлено все необходимое, включая напитки и горячее питание.

    «В настоящий момент рейс готовится к вылету, начинается процедура посадки пассажиров. По вопросам компенсаций необходимо обратиться в турагентство, в котором приобретался туристический пакет», - ответили в авиакомпании.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Египет Аэропорт Авиация
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