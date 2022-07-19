Задержку финансирования программы «Шанырак» признали в Отбасы банке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансирование будет продолжено после утверждения концепции жилищной политики в Правительстве РК. Временно оформление ипотечных кредитов будет осуществляться из возвратных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Отбасы банк обратились жители Нур-Султана, чьи заявки были одобрены для участия в льготной программе «Шанырак». По их словам, все необходимые документы они оформили еще в феврале-марте этого года, жилой комплекс построен. Квартиры готовы к сдаче, однако получить кредиты они не могут. Они переживают за истечение срока действия сертификатов на 1,5 млн тенге, которые им выдали в акимате для первоначального взноса. Срок их действия истекает через 15 рабочих дней с момента выдачи. Также они боятся испортить историю, подтверждающую их платежеспособность выходом в отпуск. Многие из них живут на съемных квартирах и хотят в сентябре отдать своих детей в детские сады и школы, уже проживая в собственных квартирах.

В ответ на жалобы директор центрального филиала банка Жансултан Матаев заверил, что заключение по платежеспособности будет продлено, и заново проходить эту процедуру не нужно. Заявку на получение сертификата можно будет подать повторно. По словам руководителя столичного управления жилья и жилищной инспекции Ануара Саитова, в акимате будет сформирован список из тех, кто ранее получил сертификаты. Эти заявки будут рассматриваться в первую очередь и будут одобрены в течение 3 рабочих дней.

В общем, по данным Матаева, на получение ипотечных займов для покупки квартир в кредит в ЖК «Отау» в очереди стоят более 200 человек. Для удовлетворения спроса требуется еще 4 млрд тенге. Количество желающих резко возросло в этом году, хотя на объекте оставалось 200 пустых квартир, которые должны были продать еще в 2021 году. До этого интерес был низким из-за отсутствия дорог, школ и детских садов. За это время выделенные на программу «Шанырак» деньги распределялись среди клиентов по всему Казахстану. К слову, дорог, школ и детских садов в районе ЖК нет до сих пор.

«Финансирование не прекратилось, программа работает, но сейчас утверждается новый документ. Если раньше программа «Шанырак» входила в государственную программу «Нұрлы жер», то сейчас разрабатывается новый национальный проект, куда входит развитие жилищно-коммунального хозяйства. Туда теперь входит программа «Шанырак». Это не отдельная программа «Нұрлы жер», и она будет в составе нацпроекта. Чуть-чуть источники финансирования задерживаются», - разъяснил Жансултан Матаев.

Он подчеркнул, что на сегодня сформировались 500 млн возвратных средств. На эти деньги ипотечные займы будут выданы 47 клиентам в течение недели. Всего с начала запуска программы, с августа 2020 года, было выдано 4557 займов в городе Нур-Султане. Возвратные средства расходуются в общем потоке по всему Казахстану. Взять деньги, поступающие на реализацию других жилищных программ, нельзя.

«Они целевые. Взять деньги из рыночной программы и пустить сюда – так нельзя. Это нарушение закона. Мы можем двигаться только в рамках одной программы», - заключил директор филиала.

Программа «Шанырак» - это пилотное направление государственной программы «Нұрлы жер». Оно разработано в целях предоставления очередникам выгодных займов для приобретения собственного жилья.

На его реализацию Отбасы банку было выделено 210 млрд тенге. На сегодня эти средства полностью освоены. Займы получили 17 131 человек. Собственные квартиры очередники акиматов смогли приобрести по льготным условиям «5-10-20», где 5% - это ставка по кредиту, 10% - первоначальный взнос и 20 лет – срок займа. Квартиры можно было выбрать как у частных застройщиков, так и из жилья, построенного по линии местных исполнительных органов. Участниками пилотного проекта «Шанырак» могут быть граждане, состоящие на учете в акимате, как нуждающиеся в жилье.

Доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,7 прожиточного минимума в месяц. Прожиточный минимум на 1 апреля 2022 года составляет 37 389 тенге. То есть размер дохода на одного члена семьи в 2022 году не должен превышать 138 339,3 тенге.