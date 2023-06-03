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    Задержание замдиректора рынка «Алтын Орда» прокомментировали в полиции

    3 Июня 2023, 12:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции прокомментировали ранее распространившуюся в сети информацию о задержании замдиректора рынка «Алтын Орда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Сотрудники полиции Карасайского района Алматинской области на трассе Алматы-Бишкек остановили автомашину марки «BMW». В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С.

    Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы.

    Факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК», - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

    Ранее в сети появилась информация, что 2 июня вооруженных людей задержали на автомашине марки «BMW». Среди задержанных оказался заместитель директора рынка «Алтын Орда». В соцсетях даже появился видеоролик с предполагаемыми кадрами задержания.

    Позже информацию прокомментировали в пресс-службе ТОО «Аltyn Orda New company».

    «Согласно информации, имеющейся в настоящее время, задержание Маркабаева Эрмека Карасаевича, водителя и телохранителя произошло 2 июня 2023 года. В полиции сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». По данному факту сообщаем, что у представителя охранной организации, который оказался среди задержанных разрешение на ношение оружия есть.
    Пресс-служба рынка сообщает, что Эрмек Маркабаев характеризуется коллегами как ответственный, доброжелательный руководитель. Кроме того, у Эрмека Карасаевича трое несовершеннолетних ребенка, раннее не привлекался. Он является примерным семьянином и глубоковерующим человеком. Поэтому новость о том что было заведено дело по статье 296 «хранение наркотических веществ без цели сбыта» стало шоковым испытаниям для всего рынка.
    Вместе с тем сообщаем, что ТОО «Аltyn Orda New company» оказывает содействие уполномоченным органам и надеется, учитывая серьезность предъявляемых обвинений, на верховенство закона», - говорится в сообщении пресс-службы рынка.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Регионы
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