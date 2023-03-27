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      Жамбылская область

    Задержана преступная группа, навязывавшая свою «охрану» клубам Тараза

    27 Марта 2023, 18:10

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения «Беркут» проведена операция по пресечению деятельности преступной группировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В поле зрения оперативных работников ведомства попала группировка, неоднократно принимавшая участие в групповых драках и потасовках, хулиганских выходках в барах, кафе и ночных клубах города Тараза.

    В процессе оперативной проверки установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодежи города и районов области, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности.

    Несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство. Установлено, что, кроме этого, группировка участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия. Для того, чтобы владельцы заведений соглашались на так называемую «охрану» преступной группы, ее члены устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.

    В полицию доставлено 11 участников преступной группы, проведенными обысковыми мероприятиями по месту жительства фигурантов изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Основные подозреваемые – организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область МВД РК
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