Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве малолетнего ребенка задержан 24-летний мужчина. Он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 3 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в одной из многоэтажек в Темиртау нашли тело ребенка.