Задержан подозреваемый в стрельбе у церкви в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, в результате стрельбы в центре Лондона в субботу были ранены двое детей и четыре женщины. Самые серьезные травмы получила семилетняя девочка, угроза жизни пока сохраняется. Подозреваемый был задержан вечером в воскресенье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Полиция призвала общественность помочь следствию.

«Мы хотим получить информацию от всех, кто был свидетелем инцидента или располагает данными о нем. Она может быть жизненно важной, какой бы незначительной она вам ни казалась», - сказал офицер полиции Лондона Джек Роулэндс.

Как сообщает полиция, стрелок открыл огонь из проезжающей машины близ католической церкви в районе Юстон. В этот момент там только завершилась мемориальная служба, на которой присутствовали более 300 человек.

Фото: James Manning/AP













