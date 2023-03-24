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    Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet

    24 Марта 2023, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ по городу Астане.

    Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию.

    «В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. Согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге», - сообщили в АФМ.

    Специализированным следственным судом города Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.

    Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось, что начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet. Один из фигурантов дела содержится под домашним арестом.

    В сентябре 2020 года стало известно, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании Qnet.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Борьба с преступностью Видео Финансовая пирамида
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