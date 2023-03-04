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    Задержан подозреваемый в организации нападений на журналистов

    4 Марта 2023, 15:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межведомственной оперативно-следственной группой МВД и КНБ продолжается расследование уголовного дела по факту нападений на редакции и представителей СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Установлено, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Клебанов (Маневич) Аркадий Сергеевич. Он задержан и с санкции суда помещен под арест. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 «Угроза», 147 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 158 «Воспрепятствование журналистской деятельности», 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и 293 «Хулиганство» УК РК. Задержанный признался в содеянном.

    В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ. Для реализации своих противоправных планов Клебанов-Маневич нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой.

    Следствие продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.

    28 февраля стало известно, что межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. В Алматы был задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев. Позже были установлены его сообщники.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью СМИ МВД РК
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