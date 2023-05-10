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    Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов

    10 Мая 2023, 22:14

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Задержан экс-глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию корреспонденту Казинформа подтвердил советник председателя Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов. Подробную информацию в Антикоруппционной службе пообещали дать позже.

    Напомним, 18 февраля прошлого года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

    Этот пост Аблай Мырзахметов занимал с сентября 2013 года.

    В 2002-2004 годы работал на посту советника генерального директора ЗАО «DALA GROUP».

    В 2003-2004 годах — аспирант экономического факультета Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова

    С марта 2005 года — председатель Союза торгово-промышленных палат (ТПП) Республики Казахстан, президент ОЮЛ Торгово-промышленная палата РК. Член совета директоров АО «DALA GROUP».

    В 2007-2013 годах — член правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с коррупцией
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