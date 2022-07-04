Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Заболевание коронавирусом в Великобритании за неделю выросло на 32%

    4 Июля 2022, 11:03

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – По оценкам британских властей, число людей с заболеванием коронавируса будет расти в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Исполнительный директор Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании Дженни Харрис сообщила, что число случаев заболевания коронавирусом в стране за неделю выросло на 32 %.

    Рост заражения коронавирусом ­– примерно на 500 тыс. случаев на прошлой неделе обусловлен двумя новыми быстро распространяющимися подвидами Omicron, называемыми BA.4 и BA.5.

    В Англии 30 июня почти 9 тыс. больничных коек были заняты инфицированными пациентами, что вдвое больше, чем в начале месяца.

    По оценке Управления национальной статистики, вирусом заражен 2,3 млн человек, или каждый 30-й.

    По состоянию на 24 июня в Англии число людей с положительным результатом теста на коронавирус составило 1 млн 829 тыс. 100 человек, что составляет 3,35 % населения или примерно один зараженный на 30 человек.

    В Уэльсе данный показатель составил 106 тыс., что составляет 3,49 % населения или примерно один из 30 человек.

    В Северной Ирландии – 71 тыс., что составляет 3,87 % населения или примерно каждый 25-й человек.

    В Шотландии – 288 тыс. 200, что составляет 5,47 % населения или примерно каждый 18-й человек.

    По оценкам Дженни Харриса, волна эпидемии еще не закончилась и число госпитализированных превысит весенний показатель, когда был распространен подвариант вируса BA.2.

    Фото: www.gettyimages.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта