Заболевание коронавирусом в Великобритании за неделю выросло на 32%

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – По оценкам британских властей, число людей с заболеванием коронавируса будет расти в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Исполнительный директор Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании Дженни Харрис сообщила, что число случаев заболевания коронавирусом в стране за неделю выросло на 32 %.

Рост заражения коронавирусом ­– примерно на 500 тыс. случаев на прошлой неделе обусловлен двумя новыми быстро распространяющимися подвидами Omicron, называемыми BA.4 и BA.5.

В Англии 30 июня почти 9 тыс. больничных коек были заняты инфицированными пациентами, что вдвое больше, чем в начале месяца.

По оценке Управления национальной статистики, вирусом заражен 2,3 млн человек, или каждый 30-й.

По состоянию на 24 июня в Англии число людей с положительным результатом теста на коронавирус составило 1 млн 829 тыс. 100 человек, что составляет 3,35 % населения или примерно один зараженный на 30 человек.

В Уэльсе данный показатель составил 106 тыс., что составляет 3,49 % населения или примерно один из 30 человек.

В Северной Ирландии – 71 тыс., что составляет 3,87 % населения или примерно каждый 25-й человек.

В Шотландии – 288 тыс. 200, что составляет 5,47 % населения или примерно каждый 18-й человек.

По оценкам Дженни Харриса, волна эпидемии еще не закончилась и число госпитализированных превысит весенний показатель, когда был распространен подвариант вируса BA.2.

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