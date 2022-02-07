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    Заболеваемость КВИ снизилась в 2,1 раза в Актюбинской области

    7 Февраля 2022, 20:53

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в 2,1 раза по сравнению с прошлой неделей снизилась заболеваемость по коронавирусу. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, регион с 13 января находится в «красной» зоне по КВИ.

    «За сутки 6 февраля в регионе выявлено 66 новых случаев КВИ, из них 42 - с симптомами и 24 бессимптомных случая. Среди взрослых выявлено 50 случаев, среди детей до 14 лет - 15 случаев и 1 случай - среди подростков. Выявлено 90 контактных лиц, они изолированы. По итогам недели по сравнению с предыдущей неделей снизилась заболеваемость в 2,1 раза», - сказал Мухтар Сербаев.

    Вместе с тем он призвал актюбинцев продолжать применять меры профилактики КВИ - вакцинироваться и носить маски.

    «Мы по-прежнему находимся в «красной» зоне, наблюдается снижение заболеваемости, однако просим соблюдать правила профилактики КВИ, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вакцинироваться. Единственным способом профилактики заболевания является вакцинация», - добавил он.

    На сегодня всего по Актюбинской области первым компонентом вакцины против КВИ охвачено 74,2%, или 392 829 человек, вторым компонентом - 69,8%, или 369 348 человек. Ревакцинировано 18,9 %, или 69 839 человек.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Здравоохранение Здания Астаны Коронавирус в РК Вакцинация
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