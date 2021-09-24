Заболеваемость коронавирусом снизилась в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Западно-Казахстанской области рассказал заместитель акима региона Айдар Нуралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Айдара Нуралиева, в области с начала года зарегистрировано 27 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Показатель на 100 тысяч населения составил 4188 случаев. На сегодня вылечилось 22 350 человек.

«Если посмотреть на динамику заболеваемости, то мы можем наблюдать значительное снижение с августа месяца. Если за июль месяц зарегистрировано 6192 случая, в августе количество заболевших составило 3828 человек. При этом в сентябре также ожидается снижение по сравнению с августом», - заявил замакима ЗКО.

Он также отметил, что наряду с запретами на деятельность работы ночных и игровых клубов, баров, кальянных, на проведение зрелищных, коллективных и семейных мероприятий, были дополнительно приняты ограничительные меры.

«Запрещено проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе. Введен локдаун выходных дней независимо от участия в проекте «Ashyq». Была приостановлена работа крытых рынков, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных и фитнес-центров, а также объектов общественного питания», - напомнил А. Нуралиев.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 сентября, Западно-Казахстанская область находится в «желтой» зоне по распространению КВИ.