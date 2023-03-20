Забежавшую в город косулю спасли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 102 пооступил звонок от жителя города Костаная, который сообщил, что по улице Карбышева, возле предприятия «Стеклоцентр» бегает косуля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На место прибыл автопатруль в составе Айдарбека Садырова и Жаслана Тохтарова.

«Мы увидели косулю, которая застряла в заборе. Так как это очень пугливое животное, аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние ноги. Затем выпустили ее в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания. Животное не поранилось», - рассказали подробности стражи порядка.