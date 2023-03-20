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    Забежавшую в город косулю спасли костанайские полицейские

    20 Марта 2023, 14:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 102 пооступил звонок от жителя города Костаная, который сообщил, что по улице Карбышева, возле предприятия «Стеклоцентр» бегает косуля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    На место прибыл автопатруль в составе Айдарбека Садырова и Жаслана Тохтарова.

    «Мы увидели косулю, которая застряла в заборе. Так как это очень пугливое животное, аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние ноги. Затем выпустили ее в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания. Животное не поранилось», - рассказали подробности стражи порядка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Экология Видео МВД РК Животные Костанай
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