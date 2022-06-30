Забастовку сельчан в Мангистауской области прокомментировал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера безработные жители сел Жетыбай и Мунайшы перекрыли автодорогу, ведущую на промысел АО «МангистауМунайГаз». Они требовали трудоустроить их в нефтяную сферу. Ситуацию разъяснил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«АО «МангистауМунайГаз» нашел возможность трудоустроить 102 человека. 40 человек из них являются теми, кто ранее работал в этой компании или соответствовали другим критериям, по которым отбираются для трудоустройства в компанию, согласно договоренности между работодателем, акиматами и профсоюзами. 62 места разделили между жителями двух районов. Жители Каракиянского района требовали, чтобы все 62 вакантных места были отданы им», - пояснил аким, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

Аким подчеркнул, что основной акцент при отборе на работу в компании нефтегазовой сферы делается на жителей близлежащих районов и населенных пунктов. У работодателей есть определенный алгоритм трудоустройства, который строго соблюдается. Нурлан Ногаев указал на непрозрачность данного вопроса.

«Есть вопросы несправедливого распределения. На сегодня нами принимаются меры по обеспечению прозрачности. Переводим на электронный формат. Каждый желающий, кто вовлечен в этот алгоритм, сможет видеть реальную очередь», - добавил глава региона.

Он заверил, что рабочих мест в Мангистауской области достаточно. В основном сотрудники требуются в сфере строительства, сельского хозяйства, горнорудной промышленности. В нефтегазовую отрасль планируется трудоустроить более 1600 человек.

«Нанять всех безработных в нефтегазовую отрасль невозможно. Большинство граждан, желающих устроиться на работу, не имеют необходимого образования или квалификации. С учетом этого, компании организуют курсы по обучению необходимых им специалистов», - заключил Н. Ногаев.