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    За взятки в Атырау уволили 8 сотрудников университета

    2 Февраля 2023, 19:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За взятки уволили 8 сотрудников Атырауского университета им. Х. Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году было пресечено 8 фактов коррупции среди преподавателей Атырауского университета им. Х. Досмухамедова. Нами уже расторгнуты трудовые договоры с этими сотрудниками, в отношении которых поступили сигналы об их участии в коррупционных схемах. Также университет активно работает над внедрением системы антикоррупционного менеджмента ISO 37001», - сказал проректор по академическим вопросам вуза Асхат Шукуров.

    Эта цифра прозвучала в ходе проведенного Антикоррупционной службой по Атырауской области семинара со студентами, где разговор шел о формировании антикоррупционной культуры среди молодежи.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Вузы Коррупция
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