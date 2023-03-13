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    За уничтожение агитационных материалов наказали двух жителей СКО

    13 Марта 2023, 12:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области предупредила об ответственности за повреждение или уничтожение агитационных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, за указанное правонарушение грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП, что составляет 51,7 тысячи тенге.

    «В области уже зарегистрированы два факта уничтожения агитационных материалов, за что граждане привлечены к административной ответственности. Места размещения агитационных материалов находятся под видеонаблюдением, что обеспечивает неотвратимость наказания за допущенные правонарушения», - отметили в пресс-службе.

    Прокуроры призывают североказахстанцев не повреждать агитационные материалы кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура
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