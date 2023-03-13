За уничтожение агитационных материалов наказали двух жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области предупредила об ответственности за повреждение или уничтожение агитационных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, за указанное правонарушение грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП, что составляет 51,7 тысячи тенге.

«В области уже зарегистрированы два факта уничтожения агитационных материалов, за что граждане привлечены к административной ответственности. Места размещения агитационных материалов находятся под видеонаблюдением, что обеспечивает неотвратимость наказания за допущенные правонарушения», - отметили в пресс-службе.

Прокуроры призывают североказахстанцев не повреждать агитационные материалы кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.